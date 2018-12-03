УЕФА: с 2021 года появится новый еврокубок

У европейских команд появится еще один повод для сражений на футбольных полях.

Турнир под рабочим названием «Лига Европы-2» будет рассчитан на популяризацию футбола в странах, представители которых не блещут фееричной игрой на поле и регулярно вылетают на ранних стадиях главных европейских турниров – Лиги Европы и Лиги чемпионов. Новое соревнование поможет таким командам немного поправить свое финансовое положение, а самая удачливая из них даже сможет принять участие в основной сетке второго по значимости турнира континента – Лиги Европы.

Как и в двух других еврокубках, здесь также будут три этапа: квалификация, групповая стадия и игры плей-офф. До группы доберутся только 32 команды, между ними и развернется вся основная борьба. Финансовая прибыль каждой стадии турнира УЕФА пока не определил, но обещает это сделать уже в следующем году.