Сборная Португалии становится победителем Лиги Наций

В прошедшее воскресенье, 9 июня состоялась финальная встреча Лиги нации УЕФА между сборными Португалии и Нидерландов. Встреча проходила на родине португальцев в городе Порту на стадионе «Драгон».

По результатам проведенных двух таймов счет составил 1:0 в пользу сборной Португалии. Единственный гол в игре забит португальским полузащитником Гонсалу Гедешем.

Напоминаем, что в полуфинальной игре португальцы обыграли сборную Швейцарии со счетом 3:1, отметившись хет-триком капитана команды – Криштиану Роналду. Для Роналду эта победа будет второй из трех сыгранных финальных игр. В этот же день проходил матч за третье место между командами Англии и Швейцарии. По окончанию основного времени счет составлял 0:0, после чего началась серия пенальти, в которой англичанам удалось одержать победу со счетом 6:5. Таким образов сборная Англии становится бронзовым призером Лиги нации.

Также стоит отметить, что эта победа принесла право участия сборной Португалии в Чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Данный турнир был создан в 2018 году с целью заменить товарищеские игры между европейскими странами и будет проводиться раз в два года.