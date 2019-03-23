Сборная Нидерландов выходит в финал Лиги нации обыграв команду Англии

6 июня на португальском стадионе «Афонсу Энрикиш» состоялась вторая ключевая игра полуфинала Лиги нации, на которой сборная Нидерландов обыграла команду Англии со счетом 3:1.

Оценивая игру отмечается, что встреча удалась насыщенной моментами. В первом тайме счет открыл игрок Англии – Маркус Рашфорд, реализовав пенальти на 32-й минуте. Второй тайм для англичан был весьма напряженным. Первый мяч в свои ворота англичане пропустили на 73-й минуте тем самым счет сравнялся – 1:1. Победу и выход вперед сборная Нидерландов одержала уже на добавочных минутах. На 7-й добавочной минуте английский защитник, срезав мяч, поразил ворота собственной команды приблизив победу голландцев еще на один шаг. Заключающим в этой игре голом был удар голландского полузащитника Квинси Промеса. Таким образом по итогу встречи счет составил 3:1 в пользу сборной Нидерландов, тем самым предоставив ей выход в финал.

В финальной игре, которая состоится 9 июня на стадионе «Драгау» (Порту), встретятся сборные команды Нидерландов и Португалии. Также в этот день пройдет матч за третье место между командами Англии и Швейцарии.

Напомним, что в полуфинальной игре Португалия обыграла Швейцарию со счетом 3:1 благодаря хет-трику Роналду.