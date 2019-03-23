Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги нации

Благодаря непрекращающимся ударам Роналду в ворота команды Швейцарии, сборная Португалии проходит в финал Лиги нации УЕФА 2018/2019.

Комментируя матч, можно отметить, что обе команды выглядели достаточно сильно, не уступая друг-другу. В какой-то из моментов сборная Швейцарии смогла перехватить владение мячом в свою сторону и, казалось бы, могла решить исход встречи в свою пользу. Но португальцы имеют преимущество, так как у них в команде играет звезда мирового футбола Криштиану Роналду. Для Криштиану каждый турнир является праздником и возможностью показать всем, что он один из лучших. Так было и в этом матче. На 25-й минуте был забит первый мяч португальцами тем самым выводя сборную вперед. В начале второго тайма сборной Швеции все же удалось сравнять счет после назначенного арбитром штрафного. Казалось бы, что исход встречи решит добавочное время, но Криштиану сумел проявить свои способности тем самым забив еще два мяча в ворота сопернику.

Таким образом итог встречи 3:1 в пользу сборной Португалии. Кто станет соперником Португалии в финале Лиги нации определится уже сегодня 6 июня, по результатам проведенной встречи команд Англии и Нидерландов.

Напомним, что финальная встреча команд также, как и игра за третье место пройдет в Португалии 9 июня.