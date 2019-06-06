Надеюсь выиграть второй финал из трех – Криштиану Роналду

Капитан сборной команды Португалии – Криштиану Роналду, рассчитывает выиграть предстоящий финал Лиги нации, который у футболиста будет третьим. Таким образом, эта победа может быть второй на счету футболиста.

Финал Лиги нации состоится 9 июня в Порту, на стадионе «Драгон». В решающем матче встретятся команды Португалии и Нидерландов. По словам Криштиану, сборная Нидерландов является отличной командой, которая очень хорошо играет. «Я наблюдал за ними в предыдущих поединках и могу сказать, что у них прекрасная команда с отличными футболистами – и молодыми, и более опытными. Это делает их еще сильнее. Они будут сложны, но это финал», - признается Роналду.

Финальный матч будет проходить на родине Роналду в Португалии, что является большим преимуществом для него и команды. По словам футболиста, игра за сборную является всегда большой ответственностью, тем более, когда игры проходят дома. Он надеется, что энергетика, которая будет царить на трибунах, передастся игрокам и поможет одержать победу.

Напомним, что победитель финальной игры получит путевку на участие в Евро-2020.