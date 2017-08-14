Кокорину и Мамаеву продлили срок заключения

По решению Тверского суда Москвы обвиненные в избиении двух людей спортсмены, среди которых футболист петербуржского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также игрок краснодарского футбольного клуба Павел Мамаев получили приговор о продлении срока заключения на 2 месяца.

Ранее адвокаты подсудимых обратились в суд дабы изменить меру наказания, где им по решению суда было отказано.

На этом судебном заседании Александр Кокорин частично признал вину. Он заявил, что участвовал в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а в конфликте с Виталием Соловчуком, который являлся водителем ведущей Первого канала, не принимал участия. Его брат Кирилл, назвал Виталия Соловчука зачинщиком драки и соответственно своей вины не признал.

Напомним, что 8 октября в центре Москвы известные футболисты вместе с братом Александра Кокорина и еще несколькими приятелями напали на водителя Виталия Соловчука, который ожидал в машине свою нанимательницу, ведущую Первого канала Ольгу Ушакову. В результате избиения водитель получил серьезную черепно-мозговую травму, перелом носа и повреждение мягких тканей лица, после чего был госпитализирован с места преступления. Затем эта группа молодых людей направилась в одно из столичных кафе, где они участвовали в нападении на представителей МинПромТорга Сергея Гайсина и Дениса Пака. В конфликте с чиновниками использовали ксенофобские оскорбления. Видео с камер наблюдения кафе попало в сеть и вызвало громкий скандал, который помешал молодым спортсменам замять инцидент и в результате этого были открыты два дела по статьям о групповом избиении и хулиганстве.

В данный момент футболисты содержатся в СИЗО «Бутырка» и пробудут там до 8 февраля 2019 года.