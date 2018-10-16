Стала известна реакция Мамаева и Кокорина на продление ареста

Тверской суд Москвы 6 февраля приказал оставить заключенных Мамаева и Кокорина под стражей до 8 апреля. Удалось узнать реакцию футболистов на данное решение.

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев с энтузиастом ждали новое судейское разбирательства, надеясь на то, что их могут отпустить на волю. Однако Тверской суд Москвы принял ходатайство следователя, который просил продлить арест футболистов еще на два месяца. Естественно такое решение взбудоражило двух спортсменов, ведь на прошлом суде им сообщили, что уже 6 февраля их арест скорее всего закончится, но по необъясним причинам судья резко изменил свое решение.

Напомним, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» находятся в тюрьме из-за того, что они устроили драку около гостиницы «Пекин», в результате которой пострадал мужчина, который работает личным водителем главной ведущей Первого государственного телеканала Ольги Ушаковой. При этом футболистам удалось причинить ущерб и автотранспорту пострадавшего.

Спустя некоторое время, футболисты посетили кафе, где встретились с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. После словестной перепалки Кокорин взял в руки стул и ударил его по голове чиновника, сразу же началась уже вторая драка. В результате данных происшествий, по отношению к двум футболистам возбуждено уголовное дело по статье «Побои» и «Хулиганство».

Уже спустя три дня Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали и доставили в Бутырский следственный изолятор, а уже 5 декабря Тверской суд Москвы признал их виновными и выдвинул требования, продержать футболистов по стражей до 6 февраля. Адвокаты футболистом много раз пытались подать апелляцию на решение суда, однако в каждый раз они получали исключительно отказы.