Солист «Ласкового мая» обвинил главу Минспорта в пахабном поведении Кокорина и Мамаева

Скандал футболистов до сих пор обсуждаема тема среди звезд шоу-бизнеса.

Каждая личность обладает своим мнением на события, происходящие вокруг него. Когда это становится очень известным обстоятельством, например, драка Кокорина и Мамаева. Событие обсуждалась во всех СМИ, и теперь своё слово решил сказать солист группы «Ласкового мая».

Андрей Разин обвинил главу Минспорта в скандальном, пахабном поведении зачинщиков драки. «Так это вина ваша, товарищ министр, что вы так распустили наших спортсменов. У меня в группе «Ласковый май» такого бардака никогда не было и, вот уже тридцать один год, не наблюдается. А в отношении их таланта, как спортсменов, вам, как олимпийскому чемпиону, не прилично так говорить. Вина во всем ваша. Плохие вы руководители», – комментирует всю ситуацию Разин.

Естественно, такая позиция имеет право на жизнь. Более того, подписчики Разина поддержали Разина в его мнении и написали, что певец абсолютно прав.

В прошлом году случился скандал, участниками которого стали футболисты Корорин и Мамаева. Молодые и «горячие» футболисты избили чиновника, за что сейчас идет долгое разбирательство. Игрокам грозит уголовный срок.