Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные тюремные сроки

Прокуратура потребовала дать 1,5 года реального тюремного срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, подозреваемым в хулиганстве и драке, устроенной в одном из общественных заведений Москвы.

Александру Кокорину просят дать 1,6 лет колонии общего режима, а Павлу Мамаеву на месяц меньше – 1,5 года колонии общего режима. Такие же сроки прокурор попросила и для двух других фигурантов уголовного дела - Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина.

Поведение парней во время следствия и на суде прокурор назвала попыткой избежать наказание за содеянное. По ее словам, умысел избить посетителя в баре у подсудимых был сразу. Мотивом для нападения послужило пренебрежение к окружающим и полное игнорирование правил поведения в обществе, а также желание продемонстрировать свое превосходство. Адвокат футболистов заявил, что запрошенный прокурором срок лишь демонстрирует слабую позицию обвинения.

Напомним, фигуранты находятся в СИЗО еще с октября 2018 года, где ожидают приговора.