Развод Джигана и Самойловой сорвался из-за неявки в суд обеих сторон

Адвокаты отказались комментировать решение супругов.

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова помирились и передумали расторгать брак. Заседание по их делу было назначено на 15 июня. Однако развод сорвался из-за неявки в Головинский суд обеих сторон, сообщил Telegram-канал «НеМалахов». Самойлова отказалась от исковых требований, дело официально закрыто.

Такое решение пары было предсказуемо. Супруги несколько месяцев не комментировали свои отношения, однако проводили время вместе с детьми и наедине, жили в одном доме. Рэпер регулярно признавался в Instagram в любви к семье. 5 июня модель надела обручальное кольцо. Позже она пришла поддержать мужа в шоу «Стеб без правил» и засветилась в зрительском зале. 13 июня в Telegram-канале «Yobajur» появились снимки пары с шопинга. Однако заявление на развод не забирала.

Сегодня, вместо визита в суд, модель всё утро провела с детьми, передав решение отозвать иск через адвоката. Защитники обеих сторон отказались комментировать решение супругов и все вопросы попросили задавать лично Джигану и Самойловой.

Фото из Instagram@ samoylovaoxana

Напомним, о решение развестись модель официально заявила в конце марта, назвав причиной регулярные измены и обман супруга. Позже СМИ сообщили о помещении Джигана в наркологическую клинику для лечения от зависимости, что его супруга отказывалась комментировать.