Мария Порошина ушла от мужа

После 17 лет замужества актриса официально получила развод у теперь уже бывшего супруга Ильи Древнова.

По сведениям источников, заявление на развод Порошина подала в Тушинский суд Москвы еще в начале лета. Супруги прошли всю положенную процедуру: им дали обязательные 30 дней на размышления, а позже провели «примиряющую» беседу. Однако восстановить отношения не удалось, поэтому судебное решение о разводе вступило в силу 28 августа.

Сообщение о разводе актеров их поклонники восприняли как гром среди ясного неба. Ведь Мария Порошина и Илья Древнов прожили в браке почти семнадцать лет. У них трое дочерей, старшей из девочек 12 лет, а младшей Глафире – 2 года. Кроме того, Мария вырастила старшую дочь Полину, отцом которой является Гоша Куценко.

А совсем недавно в прессе появились слухи, что 44-летняя актриса собирается в пятый раз стать матерью и мечтает о сыне.