Стало известно о разводе Александры Бортич

Александра Бортич разводится с мужем. Актриса сама подала заявление на развод, с супругами уже провели беседу и назначили дату слушания.

Звезда фильмов «Я худею» и «Викинг» не охоча до пересудов вокруг своей личной жизни. Поэтому о ее браке с рэпером Мезза (Вячеслав Володин) стало известно далеко не сразу. Супруги сыграли тихую свадьбу около года назад, и лишь прошлой весной вместе вышли в свет.

Но семейное счастье оказалось не долгим. Сначала Бортич и Володин стали появляться на мероприятиях отдельно друг от друга, а теперь и вовсе разводятся. Причем инициатором развода стала именно Александра – в июне она подала заявление в Измайловский суд столицы. Как стало известно СМИ, с супругами уже провели соответствующую беседу, но она не принесла позитивных результатов. Поэтому была назначена дата слушаний – они состоятся 16 июля.

Близкие к паре источники говорят, что Вячеслав никогда не нравился маме актрисы. На заре своего брака она сама признавалась, что ее избранник совсем «не приглянулся» ее матери на фото. Правда, познакомившись с зятем, теща якобы нашла с ним общий язык. Кроме того, источники считают, что Мезза мог приревновать молодую жену, которой во время съемок приходится участвовать в откровенных сценах.

Кстати, до замужества Александра рассталась со своим коллегой по цеху Ильей Маланиным. Тогда причиной разрыва якобы стала ревность Ильи, с которой он так и не смог справиться.