Little Big заподозрили в плагиате двух хитов The Black Eyed Peas

Представитель группы отказалась комментировать ситуацию.

В Сети распространился ролик из TikTok, в котором пользователи заподозрили группу Little Big в плагиате двух хитов The Black Eyed Peas и обосновали свой вывод. Фанаты сошлись во мнении, что хит для «Евровидения» Uno и песня Go Bananas повторяют мотивы трека My Humps 2005 года американской хип-хоп группы. Мелодия I'm ОК очень похожа на мотивы Scream & Shout, отметили пользователи. Это дало основания заподозрить Little Big в плагиате лучших хитов западных коллег. Разбор этих сходств появился в ролике, опубликованном в Telegram-канале 2ch/Двач.

Часть пользователей Сети считает недопустимым копировать творчество, и осудили российскую группу за плагиат. Однако некоторые фолловеры встали на сторону популярной панк-поп-рэйв-группы из Санкт-Петербурга. Пользователи напомнили, что существует всего 7 нот, а учитывая обилие музыкальных произведений найти общие мотивы несложно. К тому же, артистом никто не запрещает вдохновляться творчеством коллег.

Видео из Telegram-канала «2ch/Random»

Представитель музыкального коллектива Полина Храмова в разговоре с РИА Новости комментировать обвинения в плагиате отказалась.