The Black Eyed Peas и Snoop Dogg выпустили совместный клип

Премьера клипа известного хип-хоп коллектива The Black Eyed Peas «Be Nice» состоялась 5 июня 2019 года.

Видео снимали в роллер-центре, где несмотря на всеобщий позитив есть один посетитель, который всех задирает. Но испортить веселье ему не удается. В финале появляется исполнивший с The Black Eyed Peas эту песню Snoop Dogg (правда, не на роликах, а в кедах) и добавляет ей позитива. Это первая совместная работа группы с рэпером. «Be Nice» вошла в последний альбом группы «Masters of the Sun, Vol. 1»

С начала основания The Black Eyed Peas было продано около 76 миллионов записей, что делает их самой продаваемой группой всех времён. Изначально группа работала в жанре альтернативный хип-хоп, но впоследствии изменили направление на поп и данс-поп.

Группа работала над разными проектами. The Black Eyed Peas участвовали в рекламе батончиков Snickers. В сериале под названием Instant def. Для фильма была записана специальная песня под названием So Fresh. Специально для рекламы Pepsi группа записала трек «More». Под их песню «I Gotta Feeling» синхронно танцевали около 20 тысяч человек. Флешмоб стал самым масштабным в истории. Этот же трек был саунтреком к трейлеру фильма «День Святого Валентина». Несколько лет назад группа воссоединилась после шести лет молчания .