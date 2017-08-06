Ученые: Последствия ядерной бомбардировки впервые найдены на пляже Хиросимы

Стеклянные сферы, диаметром не более 1 миллиметра, были обнаружены группой геологов на пляже Мотоуджина, который расположен в шести километрах от города Хиросимы.

Во главе группы ученых стоял бывший геолог и морской эколог Марио Ванье. Он с последователями собрал около 10 000 образцов стеклянных шариков разной формы и размеров. Затем «экземпляры» направили в Калифорнийский университет на исследования.

В составе образцов были найдены кристаллы, которые образуются при весьма высоких температурах, от 1800 до 2000 градусов Цельсия.

Как оказалось, найденные частицы - это первое свидетельство выпадения материала после ядерного взрыва. Кроме этого, с помощью находки станет известно – что случилось с городом в первые секунды взрыва, ведь до сих пор неизвестно, куда испарились материалы, из которых состояли здания после трагедии.

По данным исследователей, сферы «заполоняют» 2,5% всего песка в радиусе 11 км от Хиросимы (это примерно 3000 тонны). При этом японские ученые анализировали почву после взрыва и никаких «осадков» обнаружено не было. Это говорит о том, что частицы возникли задолго после взрыва.

Отметим, что американская ядерная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму утром 6 августа 1945 года. Тремя днями позже на город Нагасаки была сброшена бомба «Толстяк».



