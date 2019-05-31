В Сети появился трейлер фильма «Гнездо» с Джудом Лоу в главной роли

В России премьера картины намечается на 24 сентября.

16 июня на просторах Сети появился первый трейлер фильма «Гнездо», где в главной роли выступил 47-летний британский актер Джуд Лоу. Напарницей актера стала Кэрри Кун, известная по фильму «Мстители: Война бесконечности», играя роль Проксимы Полуночной. Режиссером данной киноленты выступил канадец Шон Дуркин.

В России премьера фильма намечается на 24 сентября.

По сюжету Джуд Лоу играет успешного предпринимателя Рори, который имеет все для счастливой жизнь: деньги, красавица жена и дети. Но в погоне за наживой мужчина переезжает с семьей в Британию, после чего его жизнь кардинально изменилась. Старая Англия 80-х годов разрушила планы Рори, ему пришлось идти на обман и предательства, чтобы сохранить свое состояние и статус. На этом фоне, у бизнесмена возникали разногласия с супругой, а над его семьей нависла угроза.

Терять свое положение Рори не готов, его жажда наживы и стремление к власти очевидна. На что же готов бизнесмен ради сохранения места под солнцем?