Кит Харингтон расстроил фанатов новым образом

Актер решил состричь свои локоны ради новых ролей.

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон поразил своих поклонников новым образом. 16 июня актер был замечен фанатами на прогулке с собакой, отсутствие шикарной шевелюры тут же привлекло внимание. Первые снимки смогли увидеть читатели портала Digital Spy, после чего фото облетели всю Сеть. Некоторых поклонников новость расстроила, так как это было буквально прощанием с полюбившимся персонажем.

Скриншот из Twitter: @lovelysophiet

Актер решил состричь свои локоны, которые так полюбились поклонницам его творчества. Но ради новых ролей звезда оставил на голове лишь маленький ёжик. Стоит отметить, что новая стрижка полностью изменила его привычный образ. Теперь же Кит выглядит более брутальным.

Актер заявил :

«Мне нравятся длинные волосы и борода, но это будет похоже на ритуал. Я не могу войти в свою следующую роль, выглядя так же. Эта роль была блестящей, но мне нужно избавиться от Джона Сноу».



Ранее было замечено поклонниками, что Кит не спеша избавляется от прически Джона Сноу. Кардинально изменив образ, актер признался, что все еще не может решится сбрить бороду. Прежнюю прическу звезда назвал «шваброй» на голове.

Новые роли у Харингтона уже есть. Так, в 2021 году под крылом Marvel выйдет фильм «Вечные», где звезда сыграет роль Черного рыцаря. Сюжет основан на суперлюдях, которые стали отдельной ветвью развития на Земле.