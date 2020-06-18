Netflix снимет картину со звездой сериала «Великолепный век»

Турецкая актриса Бурджу Бириджик сыграет главную роль в фильме с предварительным названием «Фатима».

По информации турецкого издания karadenizgazete.com.tr актриса Бурджу Бириджик приглашена на главную роль в новом проекте потокового сервиса Netflix. Лента имеет неофициальное название «Фатима» и находится на этапе предварительной подготовки.

Бириджик знакома российскому зрителю по роли в сериале «Великолепный век», а мировую славу получила, сыграв в ленте «Песня жизни». Ранее в этом году Бурджу дала интервью, в котором заявила, что не собирается возвращаться к съёмкам в сериалах, а планирует реализовать себя в формате полнометражных фильмов. Основной причиной она называет большую нагрузку из-за непрекращающегося съёмочного процесса.

Картину снимут по сценарию Озгюра Онюрма, продюсером выступит Башак Абаджигиль. Сюжет будет повествовать о молодой женщине, ожидающей выхода мужа из тюрьмы, который по окончанию срока заключения исчезает.