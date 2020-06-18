Тимати рассказал, как сбежал от программы «Розыгрыш» на заре развития Black Star

В 2008 году Первый канал готовил отдельный выпуск с рэпером.

Программа «Розыгрыш», жертвами которой становились звёзды отечественного шоу-бизнеса, выходила в эфир на протяжении 9 лет. В один момент главным героем и посмешищем шоу едва не стал рэпер Тимати. Историей своего побега от Первого канала основатель лейбла Black Star поделился в шоу «Что было дальше?».

На крючок Первого канала рэпер попал на самой заре развития Black Star в 2008 году. Компания получила заманчивое предложение по участию Тимати в показе коллекции одежды Киры Пластининой за гонорар в $50 тысяч. В то время это была довольно большая сумма для Black Star, поэтому они без раздумий согласились. Не отпугнул рэпера даже наряд, в которой он должен был выйти на подиум. По словам Юнусова, это было что-то среднее между кимоно, платьем и штанами. А довершали образ странные тяжеловесные ботинки.

Артист уже был готов показаться перед публикой во всём этом великолепии. Но совладелец лейбла Пашу за 5 минут до выхода выяснил, что никакого показа нет. Первый канал заманил их на съёмки шоу «Розыгрыш».

Не желая участвовать в этом, Тимати сбежал через служебный выход, в то время как Пашу отвлекал организаторов. Когда те догадались о запланированном срыве, владельцам Black Star пригрозили, по словам Тимати, что их никогда больше не покажут по Первому каналу и заставят возмещать стоимость съёмок. Но эти угрозы не убедили Пашу, который успел в суматохе прихватить с собой сумку с обещанным гонораром. Впрочем, деньги в дальнейшем оказались фальшивыми.

Тимати на шоу «Что было дальше?». Фото: YouTube-канал LABELCOM

Как именно Пашу узнал о подставе Первого канала, Юнусов не стал говорить. Не исключено, что замешаны в этом были ведущие шоу Валдис Пельш и Татьяна Арно. Так, в 2018 году Пельш рассказал изданию Стархит, как иногда они «сливали» звёздам информацию о готовящихся представлениях, в результате чего часть героев срывалась с крючка Первого канала.