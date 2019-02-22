Музыкальная группа продала 429 тыс. копий 7-го альбома «Map of the Soul: 7» в 2020.

Южнокорейская группа BTS побила рекорд Майкла Джексона в Японии 1984 года. На прошлой недели бой-бенд суммарно распродал 429 тыс. копий 7-го альбома «Map of the Soul: 7». Это стало новым рекордом в японском чарте Oricon, передаёт REGNUM.

Впервые после выхода альбома Майкла Джексона «Thriller» возглавить престижный рейтинг по итогам полугодия удалось неяпонскому исполнителю.

6-й музыкальный альбом Майкла Джексона «Thriller» включал 9 треков. Всего за год эксперты признали его самым продаваемым альбомом всех времён. Пластинка получила 8 наград «Грэмми» 1984 года, что стало рекордом для одной ночи. В 2003 году он завершил Топ-20 рейтинга «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone и Топ-3 списка 200 Definitive Albums of All Time.

Южнокорейская группа BTS сформировалась в 2013 году. Несмотря на «холодный» приём публики в начале карьеры, после выхода 2-го студийного альбома Wings бойс-бенд получил мировое признание. С момента дебюта BTS продали более 5 млн своих записей по всему миру.