Семья Майкла Джексона подала иск на $100 млн телеканалу HBO

Семья певца Майкла Джексона подала 21 февраля иск на сто миллионов долларов к телеканалу HBO, который собирается в марте показать документальный фильм "Покидая "Нэверленд".

В картине звучат новые обвинениях в педофилии в адрес музыканта.

"HBO нарушил договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике однобокого по смыслу образца неприкрытой пропаганды с целью бесстыдно нажиться на невинном человеке, который мертв и не может защищать себя самостоятельно", говорится в иске.

Семья напоминает, что аналогичные обвинения в педофилии были выдвинуты после Джексона более десяти лет назад, еще при его жизни. Но после тщательного расследования музыканта признали невиновным.

HBO подтверждает свои планы поставить в эфир "Покидая "Нэверленд", премьера которого прошла в январе на кинофестивале Сандэнс в штате Юта. В фильме Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что в возрасте 7 и 11 лет соответственно они подвергались сексуальному насилию со стороны исполнителя. Его семья напоминает, что эти два человека давали противоположные показания во время разбирательства 2005 года.