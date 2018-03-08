Во флоридском зоопарке ловили слона Майкла Джексона

Личный слон Майкла Джексона по кличке Али устроил переполох в зоопарке Флориды, где он живет уже больше десяти лет. Выйдя через открытые ворота слоновника, гигант отправился гулять по территории парка.

Как сообщили на страничке зоопарка в соцсетях, ворота слоновьего вольера оказались открытыми случайно. Али воспользовался ситуацией и отправился на прогулку по дорожкам парка. Практически сразу же «побег» огромного животного был замечен, и в зоопарке задействовали чрезвычайный режим. Служители настигли беглеца неподалеку от загона с жирафами. Спустя примерно 20 минут Али удалось благополучно вернуть в слоновник.

Авторы поста отмечают , что Али приехал в зоопарк в 1997 году из личного поместья Майкла Джексона «Неверленд». Известно, что роскошная усадьба с личным зоопарком и парком аттракционов оставалась резиденцией короля поп-музыки почти два десятка лет. Однако в 2008 году музыканту пришлось выставить его на продажу из-за огромных долгов. Ранчо «Неверленд» было продано за более чем 22 миллиона долларов.