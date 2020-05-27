Питер Сарсгаард оценил игру Роберта Паттисона в роли Бэтмена

«Меня зацепил… не терпится увидеть его на экране», — говорит актер.

Питер Сарсгаард и Роберт Паттинсон. Фото из свободных источников

Актер Питер Сарсгаард весьма впечатлен новым образом Бэтмена и поделился своим мнением с газетой The Hollywood Reporter. Режиссер Мэтт Ривз снимает в этой роли Роберта Паттинсона. Питер высоко оценивает работу коллеги и описывает её исключительно в превосходных степенях. Он говорит, что Роберт «потрясающе выглядит» в качестве Брюса Уэйна и проделал «очень крутую работу». Питеру хочется побыстрее посмотреть на конечный результат.

По мнению Сарсгаарда, Паттинсон весьма интересный и перспективный актер. Это доказывают другие его работы. Например, в фильмах «Хорошее время» и «Маяк».

Бэтмен в исполнении Паттинсона так же высоко оценила и «Женщина-кошка», в роли которой теперь выступит Зои Кравиц.

Сам Сарсгаард играет в фильме Колсона Гиля, окружного прокурора, нечестного политика, «довольно неприятного человека», по его собственным словам. Роль отыграна на 80%. Актер нетерпеливо ждет возобновления съемок, прерванных весной. Питер понимает, что вернуться к оставленной работе со временем все труднее и хотел бы как можно раньше снова попасть на съемочную площадку.

кадры из тизера к фильму

В фильме так же снимаются Пол Дано, Энди Серкис, Джеффри Райт, Колин Фаррел, Джон Туртурро. Премьера нового Бэтмена запланирована на 1 октября 2021 года.