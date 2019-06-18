«Понедельники бывают приятными»: Директор Лепса поделилась встречей с Лазаревым

Майя Серикова сблизилась с семьей певца, и задаривает его малышей подарками.

В Instagram директор Григория Лепса Майя Серикова поделилась кадрами встречи с Сергеем Лазаревым. Впервые после карантина они провели время на Патриарших прудах. Судя по Stories Майи, сначала они с певцом пообедали в кафе, после чего директор преподнесла подарки детям звезды: Никите – шорты и футболку, а дочке Ане – летний сарафан и шляпку. Сергей остался очень доволен сюрпризом для деток и поблагодарил Майю за внимание к малышам.