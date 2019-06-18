«Понедельники бывают приятными»: Директор Лепса поделилась встречей с Лазаревым

Майя Серикова сблизилась с семьей певца, и задаривает его малышей подарками.
В Instagram директор Григория Лепса Майя Серикова поделилась кадрами встречи с Сергеем Лазаревым. Впервые после карантина они провели время на Патриарших прудах. Судя по Stories Майи, сначала они с певцом пообедали в кафе, после чего директор преподнесла подарки детям звезды: Никите – шорты и футболку, а дочке Ане – летний сарафан и шляпку. Сергей остался очень доволен сюрпризом для деток и поблагодарил Майю за внимание к малышам.
После Серикова и Лазарев продолжили общаться на прогулке, что подтверждает фото в ленте. «Понедельники бывают приятными. Я бы сказала - особенными»: подписала Майя селфи с артистом в Stories. Это же фото директор Лепса продублировала и прокомментировала в ленте: «Из online в offline . Как же приятно встречаться, общаться, строить планы и делиться ими же... Жизнь входит в берега, иначе говоря. Серёжа. Лю». В конце она поставила символ сердечка.
Сергей и Майя знакомы давно. Еще в 2016 году на препати фестиваля «Рождество на Розе Хутор» Серикова и Лазарев позировали в обнимку перед камерами. В микроблоге блондинки часто появляются фото со звездой «Евровидения». Но характер своих отношений они не раскрывают.
Фото из Instagram @maya_serikova
В январе 2020 Сергей Лазарев преобразовал свой Instagram исключительно в рабочую страницу и написал пост о том, что больше не желает делится с фанатами личным. Однако детали его частной жизни всё еще становятся достоянием публики.