HammAli и Navai анонсировали релиз трека «А если это любовь?»

Подробностями о новом хите артисты поделились на своём YouTube-канале.

Популярные певцы HammAli и Navai на своём YouTube-канале анонсировали релиз трека «А если это любовь?». Согласно официальной информации, премьера песни состоится в полночь на 23 июня. Трек станет доступен для прослушивания и скачивания на всех площадках. Песня войдёт в одноименный альбом дуэта.

Фото с YouTube-канала HammAli и Navai

Поклонники достойно оценили новую любовную композицию HammAli и Navai. 19 июня на YouTube-канале GOLDEN PLAYLIST появился отрывок новинки, судя по которому, она повторит мотивы предыдущих песен дуэта.

Фанаты поддержали артистов в комментариях и с предвкушением ждут новый трек. «Ждем… Будет бомба», «Жду с нетерпением», «Давно пора, ребят», — написали поклонники под анонсом.

Комментарии с YouTube-канала HammAli и Navai

Российский рэп-дуэт Александра Алиева и Наваи Бакирова HammAli & Navai образовался в 2016 году. Их альбом года JANAVI стал самым прослушиваемым в 2018 году, а песня «Прятки» названа хитом прошлого лета.