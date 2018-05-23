На Youtube появился официальный канал «Союзмультфильма»

На Youtube наконец появился официальный канал киностудии «Союзмультфильм». Первые ленты уже загружены в тематические рубрики канала. Об этом сегодня на открытии «Мультимира» сообщила председатель правления анимационной студии Юлиана Слащева.

По словам Слащевой, студия планирует выложить на своем канале все мультфильмы, выпущенные в последнее десятилетие. Кроме того, там будут выходить и все свежие короткометражные проекты студии. В том числе на Youtube выйдут все новые серии возрожденного «Простоквашино». А еще на канале будет полностью доступна зрителям «Золотая коллекция» студии.

Сейчас активно наполняются рубрики канала. Уже доступны к просмотру «Веселая карусель», «Самые популярные мультфильмы студии», «Музыкальные мультфильмы», «Советские мультики любимые взрослыми» и другие разделы.

Напомним, пилотная серия обновленного «Простоквашино» была представлена зрителям 3 апреля, вторая вышла 4 мая. Премьера третьей серии мультфильма запланирована на 5 июня. В дальнейшем студия планирует выпускать новую серию проекта каждый месяц.