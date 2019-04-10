«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры с Китаем по поводу продажи первого сезона мультсериала «Возвращение в Простоквашино». Этим летом мультсериал поступит на анимационной рынок в китайском городе Анси.

По словам представителя киностудии мультфильмом интересуются не только страны востока, но и Европы тоже. Юмор и сюжет мультика понятен для всех, поэтому проект востребован. К середине 2020 г. компания планирует выпустить еще 30 серий. Иностранные заказчики просят ускорить процесс, так как планируют полностью купить сезон.

Новые серии «Возвращение в Простоквашино» студия презентовала весной 2018 г. в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. Тогда же компания запустила официальный YouTube-канал, где теперь публикуются новые эпизоды.

В августе прошлого года автор книги Эдуард Успенский передал киностудии исключительные права на использование оригинальных сценариев «Простоквашино», а также лицензию на товарные знаки с именами героев мультфильмов.

По желанию режиссёра Владимира Попова работа над созданием экранных образов была разделена между художниками-постановщиками. Левон Хачатрян работал над образами почтальона Печкина, папы и мамы Дяди Федора и самого мальчика. Николай Ерыкалов работал над образами животных: кота Матроскина, пса Шарика, коровы Мурки и её телёнка Гаврюши. Маму мальчика Левон Хачатрян срисовал со своей жены. Родители Дяди Фёдора в 1978 году очень похожи на шведских родителей Малыша из мультфильма «Малыш и Карлсон» 1968 года.