«Союзмультфильм» возвращает на экраны попугая Кешу

Детский любимец попугай Кеша возвращается на экраны. Как рассказала Юлиана Слащева, «Союзмультфильм» запускает в работу пилотный выпуск нового сериала о Кеше.

Новые серии планируется делать в технологии 2D. По замыслу авторов, современный Кеша вполне может стать стендапером, ведь, по сути, отметила Слащева, он всегда был таким. Когда может состояться премьера пилотной серии, пока не сообщается. По словам председателя правления студии, планируется сделать не только сериал, возможно появление и полнометражного мультфильма о приключениях задиристого попугая. Синопсис его сценария уже готов – его написал автор оригинальных советских мультиков о Кеше Николай Курляндский. Работа над проектом должна начаться в ближайшее время. Пока что определяется, какой объем средств студия сможет инвестировать в полный метр. Соответственно бюджету будет определяться и техника работы над будущим фильмом о Кеше.

Юлиана Слащева отметила, что этот проект будет первым самостоятельным полным метром студии. Пока что «Союзмультфильм» занимается полнометражными лентами только в сотрудничестве с другими студиями. Например, сейчас совместно с Wizart и «Централ партнершип» идет работа над новой частью «Снежной королевы. Зазеркалье». Зритель должен увидеть ее к празднованию Нового года. Если эти проекты будут удачными, «Союзмультфильм» планирует запустить в работу и другие новые проекты.