«Союзмультфильм» опроверг обвинения детского писателя в литературном воровстве

Юлиана Слащева заявила, что все свои планы киностудия согласовывает с литературными «родителями» сказочных героев и их наследниками.

Напомним, известный детский писатель Андрей Усачев рассказал в радиоинтервью, что ему якобы предложили написать продолжение приключений детского любимца Винни-Пуха. И хотя предложение было сделано одним из издательств, инициатором является «Союзмультфильм», который якобы планирует снимать продолжения множества советских мультфильмов, уже ставших классикой. Среди названных писателем – Карлсон, Котенок по имени Гав, Бременские музыканты, Маугли и даже Вовка, побывавший в тридевятом царстве. Однако глава совета директоров студии Юлиана Слащева опровергла эту информацию. По ее словам, студия планирует вернуть на экраны Малыша и Карлсона, поэтому сейчас ведутся необходимые переговоры с наследниками Астрид Линдгрен, которым перешли права на ее книги. По оценкам Слащевой, это долгий процесс, так что реализовать этот проект «Союзмультфильм» сможет еще не скоро.

А вот остальную информацию глава концерна назвала абсурдом, в котором нет ни слова правды. Студия не обращалась к писателям с предложениями писать новые истории о старых персонажах, и всегда действует строго в рамках закона, уважая авторские права писателей. Напомним, автор историй о Простоквашино Эдуард Успенский жестко критиковал «Союзмультфильм» за выпуск новых серий мультсериала и даже собирался подать на студию в суд за нарушение его авторских прав. Однако позже сторонам удалось договориться и подписать соглашение.