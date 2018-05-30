Россияне и американцы назвали лучшие работы «Союзмультфильма»

В интернете составлен рейтинг проектов российской студии «Союзмультфильм» основанный на мнении россиян и американцев.

Сегодня (10 июня) свою 83-ю годовщину отмечает известная всему миру советско-российская студия «Союзмультфильм». В честь этого знаменательного события были составлены рейтинги работ студии на американском сайте «IMDB» и российском сервисе «Кинопоиск». Пользователи англоязычного портала IMBD (принадлежит Аmazon) на первое место выбрали «Ну, погоди!», в то время как на российском ресурсе первое место занял мультфильм «Жил-был пес». Рейтинг сложно считать на сто процентов объективным, поскольку на ресурсах не указаны рейтинги по странам проголосовавших. Свой голос может оставить любой зарегистрированный пользователь. Студия «Союзмультфильм» была основана 10 июня 1936 года в городе Москва. Это самая масштабная мультипликационная студия в странах СНГ, на её просторах и при её поддержке, создано более полутора тысяч мультфильмов самых разнообразных жанров и стилей.