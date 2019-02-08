Меган Фокс опровергла, что Бэй и Спилберг над ней издевались

Фанаты обвиняют режиссеров в том, что они оскорбляют актрису, делая слишком сексапильной.

Фото из открытых источников: popcornnews.ru, aktuality.sk

В сети недавно стал вирусным ролик 2009 года, отрывок из шоу Джимми Киммела. На нем Меган Фокс рассказывает о съемках в проекте «Плохие парни-2». Актрису, ей было тогда 15 , Майкл Бэй решил снять в бикини, ковбойской шляпе и на каблуках. Фанаты сочли, что к ней отнеслись оскорбительно. В том числе и ведущий, который шутил, вместо того, чтобы посочувствовать.

Образ излишне сексапилен для такой юной девушки. Подтверждения тому, что Майк Бэй и Стивен Спилберг издевались над Меган, были найдены и в других случаях. В сетях развивался настоящий «шторм».

Поклонники в Twitter вспомнили историю увольнения актрисы с проекта «Трансформеры», где она отыграла 2 сезона в качестве подружки главного героя. Это случилось после того, как в интервью Фокс назвала Бэя «сущим Адольфом Гитлером». Он настаивал, чтобы девушка поправилась и загорела. Сама Фокс факт увольнения опровергла. Говорила, что ушла сама, сочтя такое отношение к себе недопустимым.

Вспомнили фоловеры и слова Меган в интервью The New York Times 2018 года. Она жаловалась, что её попытки говорить о сексизме в киноиндустрии были «не приняты обществом».

Комментариев стало так много, что Меган решила поставить точку, утверждая, что упомянутые режиссеры не издевались над ней.

Она сегодня написала в своем Instagram: «Что касается работы с Майклом или Стивеном, я никогда не сталкивалась с их стороны с чем-то похожим на сексуальное домогательство или оскорбление».

Хотя похожие случаи в ее карьере действительно были. Но имен актриса предпочитает не раскрывать.