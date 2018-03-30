Сын Наоми Уоттс носит женские платья

Как известно, в голливуде границы гендерной принадлежности уже давно стерты, в особенности у подрастающего поколения. Так, дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта проходит терапию гормонами для смены пола, а сыновья Шарлиз Терон и Меган Фокс уже по обыкновению выходят в свет в женских платьях.

Кросс-дрессинг – так называется желание примерять на себя вещи противоположного пола. И сын Наоми Уоттс на данный период времени занимается именно этим. На днях, прогуливаясь, ее сын Сэмюэл был одет в женский сарафан, так же мальчик отрастил себе длинные волосы, поэтому не зная наверняка сын это или дочь, можно было вполне принять этого мальчика за девочку.

Голливудские родители к подобным экспериментам своих детей относятся с уважением, давая право на безграничное самовыражение. Известно, что Меган Фокс регулярно балует своего сына новыми нарядами принцесс диснея.