Дочь Джоли и Питта пьет гормоны для смены пола

У одной из самых известных пар Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя дочь пьет гормоны, чтобы выглядеть более мужественно, чем сейчас.

У пары насчитывается шесть детей, Нокс, Вивьен и Шейло являются биологическими. Так, у дочери Шейло с самого раннего возраста возникло желание носить мужскую одежду, иметь короткую стрижку. Спустя время, в возрасте 9 лет девочка попросила называть ее Джоном. Вероятно, Шейло действительно намерена сменить пол.

Эта история не заставила долго ждать продолжения, инсайдеры сообщили, что девочка принимает гормональные препараты уже около года, чтобы быть более похожей на мальчика. Стало понятно, что родители Шейло или Джона поддержали ребенка в этом начинании. Девочка является самой старшей среди биологических детей пары.

В одном из интервью Анджелина упоминала, что ни она, ни Брэт Питт не хотят указывать дочери как ей жить, она должна найти себя сама.

Брак Джоли и Питта был разорван окончательно в этом году, ходило много слухов о том, что они примирились. Но из ближнего окружения пары уточняют, что они уже никогда не будут вместе.