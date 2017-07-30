Солист Rammstein впервые показался на публике после тяжелой пневмонии

С конца марта о здоровье певца ходили неутешительные слухи.

Солист Rammstein восстановился после вневмонии. Фото: YouTube

27 марта немецкое СМИ Bild сообщило о госпитализации фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна с коронавирусом. Рок-звезда провел ночь в палате интенсивной терапии, после чего официальные представители Rammstein опровергли сведения о COVID-19 у своего солиста.

Как оказалось, Линдеманн слег с тяжелой формой «обычной» пневмонии. Чуть более трех месяцев ни Тилль, ни приближенные к нему люди не комментировали период восстановления. Фанаты Rammstein начали переживать, дескать их кумир действительно болен коронавирусом, а информация об «обычной» пневмонии распространялась с целью оградить певца от лишнего внимания СМИ.

Как бы то ни было, но позавчера Линдеманн впервые показался на публике после тяжелой болезни. Сейчас немец абсолютно здоров. Вместе с товарищем он посетил одно из берлинских мест общественного питания. Пресса по-прежнему не может пообщаться со звездой.

Тилль Линдеманн впервые на публике после болезни. Фото: соцсети

Из-за эпидемии COVID-19 Тилль Линдеманн не смог завершить тур со своим вторым музыкальным проектом LINDEMANN. Без концертов остались российские города Пермь, Казань и Воронеж. Группа Rammstein отменила летний тур по Европе.

Но период самоизоляции легендарные немцы использовали максимально продуктивно — началась работа над новыми песнями.