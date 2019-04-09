Вокалист Rammstein был замечен в драке

Тиль Линдеман, лидер популярной немецкой группы Rammstein, сломал челюсть своему поклоннику.

Стало известно, что в баре мюнхенского отеля «Байеришер Хоф» эпатажный музыкант в результате небольшой ссоры был замечен в драке, сломав челюсть одному из посетителей бара.

По данным, которые приводит издание Bild, в ночь прошлой субботы Тиль отдыхал в баре вместе с двумя своими знакомыми, среди которых была его подруга по имени Лана. Как выяснилось чуть позже, к компании подошел некий житель Гамбурга и попросил у известного исполнителя сделать фото на память, на что Тиль Линдеманн ответил отказом.

Поклонник не переставал требовать фото, а потом начал произносить слова оскорблений в адрес Ланы. Конфликт достиг точки кипения, в результате чего Тиль ударил оскорбляющего его подругу локтем в лицо. Сотрудники отеля незамедлительно вызвали полицию. Как потом стало известно, у провокатора – сломана челюсть. Нужно отметить, что Тиль Линдеманн данную ситуацию пока никак не прокомментировал.

Напомним, что Тиль Линдеманн и его группа Rammstein довольно часто за время своей карьеры оказывалась в центре скандалов различного характера: их обвиняли в пропаганде нацизма и гомосексуализма, запрещали выступать на британском MTV из-за инцидента с бутафорской кровью. Сама группа не переставала шокировать общественность своими многочисленными выходками.