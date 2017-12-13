10 ноября в ночном баре «Синий иней» девушке из Новосибирска изрезали лицо бокалом. Было много свидетелей. Однако обидчицу до сих пор не задержали.

22-летняя Анастасия Липовенко пришла в заведение с подругами. В этот вечер в баре выступал участник шоу «Голос». Поэтому посетителей было много. У бара создалась давка.

Анастасия подошла к бару, чтобы заказать бутылку шампанского. Там она случайно задела другую девушку. Ситуация вывела из себя незнакомку, которая держала два бокала в руках. Один она вылила в Анастасию, а другим ударила прямо в лицо.

Очевидцев было много. Но никто не задержал злоумышленницу. По словам администратора заведения, эту девушку из бара быстро вывел знакомый. По утверждениям барменов, разыскиваемая девушка не была постоянным клиентом. Они не припоминают, что видели ее ранее.

Анастасию доставили в больницу. Там медработники вытащили осколки из ее лба, щек и носа. Рубцы остались по всему лицу девушки.

Пострадавшая написала заявление в полицию Новосибирска. Однако пока обидчицу не нашли.