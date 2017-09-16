Итальянец избил девушку, отказавшую ему в дружбе на Facebook. Получив тяжелые травмы головы, жертва была доставлена в реанимацию.

Житель итальянской провинции Салерно затаил обиду на местную девушку. Она не приняла его зарос на дружбу в социальной сети.

Молодой человек решил отомстить. Он подкараулил девушку возле бара и избил ее железным прутом. Владелец заведения утверждает, что итальянец был пьян, поэтому в бар его не пустили.

Дождавшись обидчицу у входа, молодой человек ударил девушку по голове. От этого у пострадавшей были выбиты зубы. На этом нападавший не остановился и продолжил наносить удары прутом.

За девушку вступился ее жених, с которым она вместе отдыхала в баре. Однако парень также был подвергнут физической расправе.

Нападавшего арестовали, прибывшие сотрудники полиции. Пару в тяжелом состоянии доставили в больницу.