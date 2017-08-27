Тимати намекнул, что растит из 8-месячного сына будущего сёрфера

Рэпер показал, как маленький Ратмир спокойно балансирует, стоя на его ладони.

Тимати растит из 8-месячного Ратмира сёрфера. Фото: Instagram @ timatiofficial

Тимур Юнусов известен своей любовью к сёрфингу, он даже открыл собственный Surf Camp 13 на Мальдивах. Артист также прививает любовь к этому виду спорта детям. Так, его старшая дочь Алиса с 5-летнего возраста смело стоит на доске. Недавно же Тимати намекнул, что уже начал растить будущего сёрфера и из младшего наследника.

Сыну Юнусова Ратмиру нет ещё и года, но держать баланс звёздный отец учит его с пелёнок. В своём Instagram основатель Black Star поделился довольно милым домашним видео, на котором показал как 8-месячный малыш учится равновесию. На записи мальчик совершенно спокойно под подбадривания отца балансирует, стоя на его ладони.

«Баланс — ключ к успеху», — написал Тимати и сопроводил слова красноречивым эмодзи с сёрфером, намекая, какую цель преследуют эти тренировки.

Тимати учит 8-месячного Ратмира держать баланс. Фото: Instagram @ timatiofficial

После рождения сына рэпер признавался, что мечтает кататься вместе со своими детьми. И был уверен, что через 6 лет он, Алиса и Ратмир будут гонять все вместе.

Алиса Юнусова покоряет волны. Фото: Instagram @ timatiofficial

Совместное видео отца и сына умилило поклонников звезды Black Star. Даже Тина Канделаки не смогла пройти мимо и отметилась в комментариях рэпера.