Бондарчук приглашает жителей Астрахани сняться в фильме «КАМАЗ-мастер»

Массовки назначены на период с 23 июля по 6 августа.

Команда «КАМАЗ-мастер»: И. Петренко с А. Каргиновым и Л. Лапиньш на съемочной площадке. Фото: championat.com

В Астраханской области приступили к съемкам фильма «КАМАЗ-мастер», продюсером которого стал Федор Бондарчук. Об этом сообщает издание astrakhanfm. Все желающие смогут поучаствовать в фильме. Команда приглашает жителей Астрахани и области сняться в качестве актеров массовки.

Чтобы зарегистрироваться, нужно подать две заявки об участии: на e-mail kamazkino@mail.ru. К ней следует прикрепить фото, указать возраст и размер. Одновременно нужно выслать сообщение на номер WhatsApp +7 988 078 6730.

Команда Бондарчука готовилась к съемкам 5 лет. Сюжет фильма основан на истории легендарной гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» и рассказывает о смене поколений, но не является строго документальным. В частности, играть одного из штурманов будет девушка, Линда Лапиньш. Действующий чемпион Андрей Каргинов, побывавший на съемочной площадке, задумку одобрил.

Запланировано 8 серий художественного мини-сериала. На съемочной площадке астраханцы смогут увидеть таких актеров как Игорь Петренко, Анатолий Белый, Антон Васильев, Марк Запорожский, Аристарх Венес. В эфир фильм выйдет на канале НТВ.

Команда «КАМАЗ-Мастер», выступавшая в ралли-рейдах в классе спортивных грузовиков, 17 раз брала золото на «Ралли Париж — Дакар».