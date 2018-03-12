Новый спортивный газовый КАМАЗ испытают в марафоне «Шелковый путь – 2018»

КАМАЗ разработали обновленную спортивную версию грузовика с газобалонным оборудованием, которое продолжают тестировать на тренировочной базе «КАМАЗ-мастер» в Набережных Челнах. Главным испытанием для новинки станет участие в международном марафоне «Шелковый путь – 2018».

Специалисты установили новую газобаллонную установку третьего поколения, которая позволила сократить вес КАМАЗа. Вместе с массой до 16 литров сократили объем силовой установки. Несмотря на сокращение производительности турбодвигателя на 5% крутящий момент остался 4 000 Н*м. Чтобы увеличить производительность мотора и сократить расход горючего была установлена система промежуточного охлаждения воздуха.

Гонка-марафон «Шелковый путь –2018» является международным состязанием, в рамках которого участники должны преодолеть 9 500-километровый маршрут «Синь-Москва». Соревнования пройдут 15-29 июля 2018 года, а дорога будет лежать через Китай, Казахстан и Россию, поэтому ралли станет хорошим испытанием для нового газового спортивного КАМАЗа.