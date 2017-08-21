«КАМАЗ» продлил полномочия гендиректора Сергея Когогина на 4 года

Совет директоров компании «КАМАЗ» продлил до 2022 года контракт с Сергеем Когогиным, генеральным директором автомобилестроительного предприятия. Соответствующую информацию сегодня, 26 декабря, опубликовали на официальном портале ПАО «КАМАЗ».

Полномочия гендиректора российской компании «КАМАЗ» продлят с 11 февраля 2018 года на ближайшие четыре года. Отметим, что Сергей Когогин занимает данную должность с 26 апреля 2002 года.

«Настоящим распоряжением предлагаем председателю совета директоров публичного акционерного общества "КАМАЗ" Чемезову Сергею Викторовичу осуществить подписание трудового соглашения с Когогиным Сергеем Анатольевичем», – сказано в сообщении совета директоров автопроизводителя.

На сегодняшний день «КАМАЗ» занимает 11-ю позицию среди мировых компаний, выпускающих тяжелые грузовые автомобили, а также восьмое место по объёмам производства дизельных моторов. На российском рынке грузовиков массой 14-40 тонн автогигант занимает долю в 58%.