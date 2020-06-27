Ростовский школьник вошел в ТОП-3 самых красивых мальчиков России

Абсолютным победителем среди 44,6 тысяч претендентов стал улыбчивый 11-месячный Кирилл из Санкт-Петербурга.

Артём Петров, фото с портала DONDAY

На онлайн-портале подведены итоги конкурса «Самый красивый мальчик России» 2020 года. 11-летний ростовский школьник Артём Попов прошёл в финал и вошёл в ТОП-3 самых красивых мальчиков России в своей возрастной категории. Набрав 3104 голосов, он занял 2-е место и стал единственным ростовским конкурсантом, занявшим лидирующую позицию.

О себе на странице конкурса Артём написал, что давно профессионально увлекается шахматами, регулярно участвует в соревнованиях и не раз побеждал. В будущем уроженец Зеленограда планирует связать жизнь с этим видом спорта. Среди 44 635 конкурсантов от 0 до 17 лет ростовский 5-классник занял 14-е место.

В интервью DONDAY родители ростовчанина признались, что не раздумывая отправили заявку на участие сына в конкурсе красоты. Артём активно участвовал во всех заданиях и многому научился, хотя не победил ни в одном дополнительном туре. В будущем году родители планируют заполнить анкету на младшего сына, которому недавно исполнилось 4 года.

Профиль Артёма Петрова на сайте mostbeauty.ru

Также жюри назвали абсолютного победителя конкурса. Им стал 11-месячный Кирилл Титов из Санкт-Петербурга. Хотя его профиль набрал всего 301 голос, компетентное жюри не смогли пройти мимо очарования и красоты младенца и удостоили его высшей награды.