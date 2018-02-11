Юлия Полячихина стала обладательницей короны

Ежегодные состязания самых красивых девушек и самый долгожданный национальный конкурс красоты прошел в России. Чтоб попасть на «Мисс Россия-2018», его претенденткам пришлось пройти сложный кастинг.

Все девушки России мечтали о шансе поучаствовать, выйти в финал и стать победительницей самого престижного и масштабного состязания в красоте. 26-ая церемония финала «Мисс Россия» прошла 14 апреля. Впервые на таком конкурсе принимал участие живой оркестр. В финал попали 50 лучших девушек России. Конкурс был проведен в Концертном зале «Барвиха»

Довольно быстро жюри выбрали 20 лучших. В выборе 20 лучших девушек приняла участие интернет-пользователи. Все девушки были бесподобны и невероятно красивы, покоряли своим таланом, идеальным внешним видом, умом. Но победительница может быть только одна. Имя победительницы было названо, ею стала Юлия Полячихина Республики Чувашия. Мисс Россия-2018 получила корону из белого золота, украшенную рубинами, бриллиантами, жемчугом, а также денежный приз в размере 3 млн. рублей и автомобиль Hyundai Solaris.