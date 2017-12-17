В Москве наградили победительниц «Миссис России - 2018»

В московском доме молодежи «Планета КВН» состоялся финал конкурса «Миссис Россия». Его победительницей в этом году стала Анна Телегина, представлявшая Тверскую область.

В этом году в конкурсе красоты «Миссис Россия», который организует фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин», участвовали 30 самых ярких и замечательных мам и жен из разных регионов страны. Причем самой молодой участницей стала москвичка Анна Васютина – ей всего лишь 23 года. А самой старшей из участниц, Елене Лазаренко, приехавшей из Нижнего Новгорода, сейчас уже 52 года.

Авторитетное жюри, в состав которого вошли Арина Шарапова, Сергей Пенкин, Дмитрий Дибров, Иса Багиров и другие звезды телевидения и шоу-бизнеса, назвало победительницей Анну Телегину из Твери. Именно она получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Полины Дибровой корону из хохломского золота и камней Сваровски. Первой вице-миссис этого года назвали Ксению Андрееву, представлявшую Северную столицу. Второй вице-миссис стала Евгения Бурло из Геленджика.

Кроме того, жюри определило победительниц в отдельных номинациях. Например, Елена Лазаренко получила награду как «Мама года» - женщина поднимает на ноги восьмерых детей. Юлия Шилова из Кемерово стала «Королевой диско», а Анастасия Розанова из Архангельска стала «Королевой России - 2018».

Победительницы «Миссис России» получили не только короны, но и многочисленные подарки от спонсоров. Весь следующий год женщины будут участвовать в благотворительных и культурных проектах по всей стране.