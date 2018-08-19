В России определили самую красивую замужнюю женщину

Ею стала Ольга Попова, проживающая в Йошкар-Оле. Именно она стала победительницей «Миссис Хрустальная корона РФ-2019».

Таким образом, в России уже определили самую красивую замужнюю женщину страны. Конкурс завершился в Москве 5 мая.

Следующий этап этого конкурса будет уже европейским. Ольга станет на нём представительницей от России.

Сообщается, что ей 32 года, а её сыну – 13 лет. Он уже посещает детский театр моды в Йошкар-Оле. Кроме того, у женщины есть маленькая дочка.

Также поступила информация, что Попова уже неоднократно получала предложения от организаторов конкурса, чтобы стать моделью.

Женщина не решалась очень долго, поскольку не испытывала уверенности в себе. Организаторы от Марий Эл сообщили, что своё согласие она дала лишь в августе 2018 года.

После этого, Ольга начала заниматься такими специфическими вещами, как пластика, дефиле и хореография. Помимо того, нужно было разработать национальные танец и костюм.

В итоге, всё это увенчалось успехом, и женщина победила. Теперь предстоит следующий этап, где конкуренция будет не менее сложной.

Сама Ольга является предпринимательницей. Она директор в крупном магазине одежды.

Отдельно сообщается, что в жизни Попова не менее эффектна, чем выглядит на фотографиях, сделанных на конкурсе.