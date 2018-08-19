После большого скандала объявлена новая "Мисс Украина-2018"

Новой победительницей ежегодного конкурса стала Леонила Гузь, девятнадцатилетняя парикмахер из Херсона. Рост девушки 173 сантиметра, параметры - 83-59-83.

Отметим, что до дисквалификации Вероники Дидусенко, которая изначально была объявлена победительницей, Леонила не попала даже в тройку победительниц: жюри не устроил ее уровень английского языка. Именно из-за этого между пользователями инстаграм разгорелись споры вокруг присуждения первого места Гузь - многие не уверены в честности и неподкупности жюри. В это же время существует и большая аудитория, поддержавшая девушку. В их числе и дисквалифицированная мисс - Вероника Дидусенко. Интересно, что обе девушки - Леонила и Вероника - на протяжении всего конкурса жили в одной комнате.

Напомним, после объявленного 20 сентября итога конкурса, стало известно, что Вероника Дидусенко скрыла от членов жюри факт того, что была замужем и воспитывает четырехлетнего сына. А одним из правил конкурса является отсутствие официального брака и отсутствие детей. Сама Вероника считает данное условие дискриминационным, но тем не менее попросила прощения у жюри за то, что была недостаточно откровенна, а также искренне порадовалась и поздравила новую Мисс Украина.

Следующий этап Леонилы - конкурс «Мисс мира», который в декабре этого года будет проходить в Китае.

29 сентября стала известна победительница конкурса «Мисс Мира», среди слабослышащих. Ей стала 31-летняя девушка из Тель-а-Вива, Асия Йоханани. Девушка родилась глухой, в настоящее время работает в детском музее.