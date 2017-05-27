Второклассница из Сызрани признана одной из самых красивых девочек в мире

30 июня самарскую школьницу могут признаться самой красивой на планете.

Фото Виктории Раджабовой с сайта КТВ-ЛУЧ

На официальном сайте мирового онлайн-конкурса «Самая красивая девочка в мире» завершился этап зрительского голосования. Набрав 1539 голосов, второклассница из Сызрани Виктория Раджабова замкнула тройку полуфиналисток в своей возрастной категории. 8-летняя школьница признана одной из самых красивых девочек в мире, и теперь поборется за главную корону и престижный титул.

Жюри конкурса в составе директоров модельных агентств и партнеров подведет итоги, и 30 июня объявит победительниц в каждой возрастной категории.

В личной анкете на сайте конкурса Вика написала, что 2 года учится в студии современного танца «Джокер», занимается в детской художественной школе А. М. Островского по дисциплине «прикладное искусство». В свободное время самарская красавица любит печь пироги с бабушкой.

Среди 20 000 участниц онлайн конкурса Виктория находится на 63 месте.

Профиль Виктории Раджабовой на сайте конкурса «Самая красивая девочка в мире»

Отец девочки Руслан Раджабов в интервью КТВ-ЛУЧ рассказал, что его дочь отлично учится в школе, увлекается рисованием и лепкой, собирает кукол Барби, а её личная коллекция уже состоит из 30 игрушек. По словам родителя, Виктория не раз говорила, что в будущем, как и её отец, мечтает работать в полиции. В семье подрастает еще одна дочка, которой через 2 месяца исполнится 2 года.