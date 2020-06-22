Дочь Харламова осталась с отцом до развода с Асмус

Комик Comedy Club опубликовал снимок с Настей на съемной квартире.

Гарик Харламов с дочкой Настей, фото из Instagram @garikharlamov; Кристина Асмус, фото из Instagram @asmuskristina

22 июня Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе. Детали бракоразводного процесса, раздела имущества и опеки, дату слушания их дела супруги не разглашают. Однако по Instagram артистов видно, что до развода с Асмус их совместная дочь осталась жить с отцом.

4 июля микроблог Харламова пополнился новым личным фото, на котором комик Comedy Club позирует у зеркала рядом с 6-летней наследницей. «Бульдог» и девочка стоят в одинаковых позах и смотрятся в зеркало. Маленькая Анастасия очень похожа на отца.

Родственники проводят время в съемной квартире юмориста. Комик снял жильё после решения о разводе. Судя по кадру, в жилище явно не хватает женской руки: на зеркале очень много пятен и разводов.

Гарик Харламов с дочкой Анастасией, фото из Instagram @garikharlamov

Пока отец забавляется с дочкой, Кристина Асмус отдыхает в одиночестве. Вскоре после публикации Гарика с наследницей, она поделилась откровенным снимком в ванной. На нём актриса позирует в воде. Фото были сделаны для съемок фильма «Текст». В преддверье развода актриса посчитала уместных выложить их в широкий доступ.

Кристина Асмус в ванной, фото из Instagram @asmuskristina

С кем останется жить дочь Харламова и Асмус после развода супруги не разглашают. Однако в публикации о разводе Кристина написала, что не станет препятствовать общению отца с дочкой. Они вместе с экс-супругом продолжат принимать непосредственное участие в жизни и воспитании наследницы.