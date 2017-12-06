Виторган ответил Захаровой на сравнение мужчин с «облаками в штанах»

Максим удивился смелости чиновницы.

Мария Захарова, фото из личного Facebook, Максим Виторган, Instagram @mvitorgan

Резкое высказывание Марии Захаровой о лжи и сравнение мужчин с «облаками в штанах» задело многих пользователей Сети. Своим мнением на пост представительницы МИД поделился и Максим Виторган.

В личном Instagram актёр с нотками сарказма ответил политику. «А Захарова-то карбонарий», — написал артист в Stories 5 июля. Виторган очень удивился смелости чиновницы, ведь её пост о том, что мужчинам враньё непростительно, совпал с шумихой вокруг перемены мнения Владимира Путина о поправках в Конституции.

Реакция Максима Виторгана на пост Марии Захаровой, скрин Stories @mvitorgan

Вчера, 4 июля, в личном Facebook Мария Захарова опубликовала новый пост. Чиновница высказалась, что не терпит «мужской трёп». Сотрудница МИД РФ считает, что сильный пол должен реализовывать все озвученные планы, а не «фантазировать под видом принятия решений». Она добавила, что только женщинам позволительно лукавить, так как такая черта в них заложена природой и делает элегантнее. «Но «облака в штанах» непреходяще бесят», — заключила Захарова, чем и насмешила Виторгана.

Ранее Максим высмеял заявление Екатерины Лаховой. Глава Союза женщин России считает, что «радугу», к которой она отрицательно относится, могут лоббировать через мороженое.

Максим Виторган прокомментировал высказывание Екатерины Ляховой, скрин Stories @mvitorgan

Прочитав это Виторган заинтересовался, как Лахова сама поедает мороженое.