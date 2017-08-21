Борис Корчевников засветился у «выписной» роддома в Москве

Фанаты поздравляют ведущего с пополнением.

Борис Корчевников, фото из Instagram @svidetelstva_o_boge, @zv_news

Борис Корчевников поделился неожиданной подробностью личной жизни. 5 июля в Instagram ведущий опубликовал фото у здания, на стене которого висела табличка с надписью «выписная». Артист никак не прокомментировал снимок и не стал отвечать на вопросы поклонников. Однако фанаты узнали это место: Корчевников засветился у «выписной» 1-го роддома в Москве, недалеко от станции метро «Планерная». Соответствующая информация появилась в комментариях под постом.

Борис Корчевников опубликовал фото у роддома, фото из Instagram @b.korchevnikov

Фанаты поздравляют ведущего «Судьбы человека» с пополнением. Хотя Борис не признается, кого встречал в роддоме.

Некоторых поклонников «молчание» Корчевникова насторожило. Часть подписчиков предположила, что у артиста снова проблемы со здоровьем и он только сегодня выписался из больницы. На такие мысли поклонников натолкнуло то, что ведущий пропустил поездку команды телеканала «Спас» в Петрозаводск. Фанаты пожелали артисту здоровья.

Комментарии из Instagram @b.korchevnikov

Напомним, 7 августа 2015 года в эфире шоу на Первом канале Корчевников признался, что 14 июля 2015 года успешно перенёс операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, задевшей слуховой нерв.